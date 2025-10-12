Собянин рассказал о планах модернизации дорог у станции метро "Лесопарковая"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX о грядущей модернизации транспортной инфраструктуры у станции "Лесопарковая" Бутовской линии метро.

В частности, планируется возвести и отремонтировать больше 4,5 километров дорог, которые находятся на стыке трех районов – Чертаново Южное, Ясенево и Северное Бутово. Мэр напомнил, что там живет более 400 тысяч горожан.



Кроме того, специалисты приведут в порядок участок съезда с МКАД на Варшавское шоссе в сторону области, построят боковые съезды с внутренней и внешней сторон МКАД в районе развязки с улицей Поляны, а также оборудуют проектируемые проезды с северной и южной сторон от вестибюля "Лесопарковой".

Помимо этого, возле станции "Лесопарковая" возведут отстойно-разворотную площадку для наземного транспорта и парковку.

Собянин отметил, что пересадка с личного и городского транспорта на метро для жителей прилегающих округов и районов станет комфортнее после данных работ, а время в пути уменьшится.

Ранее мэр сообщал, что в Москве появится новая дорога, которая соединит улицу Двинцев и 3-ю улицу Марьиной Рощи. Проектируемый проезд № 1135 будет проложен вдоль путей МЦД, а под Шереметьевской улицей пройдет через тоннель.

Вместе с тем план проекта предполагает создание съездов на 1-й Стрелецкий проезд, улицу Октябрьскую и 2-ю улицу Марьиной Рощи, продление 4-го Стрелецкого проезда до новой дороги, а также реконструкцию съезда с Шереметьевской улицы на проектируемый проезд № 1135. Завершение всех работ запланировано на 2028 год.

