Сергей Собянин: новая дорога свяжет улицу Двинцев и 3-ю улицу Марьиной Рощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве появится новая дорога, которая соединит улицу Двинцев и 3-ю улицу Марьиной Рощи. О старте работ объявил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Проектируемый проезд № 1135 будет проложен вдоль путей МЦД, а под Шереметьевской улицей пройдет через тоннель, уточнил мэр.

Вместе с тем план проекта предполагает создание съездов на 1-й Стрелецкий проезд, улицу Октябрьскую и 2-ю улицу Марьиной Рощи, продление 4-го Стрелецкого проезда до новой дороги, а также реконструкцию съезда с Шереметьевской улицы на проектируемый проезд № 1135.

По словам градоначальника, завершение всех работ запланировано на 2028 год. Сейчас проект находится на стадии разработки.

Вместе с тем Собянин сделал акцент на том, что благодаря новой дороге жителям Марьиной Рощи станет удобнее добираться до станций МЦД-2, МЦД-4, Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро. Кроме того, проект улучшит внутрирайонные связи.

Ранее специалисты завершили на 90% работы на путепроводе между Костромской улицей и Юрловским проездом. Строители выполнили гидроизоляцию пролетного строения. В настоящее время они приступают к укладке асфальта.

Путепровод свяжет три района на северо-востоке Москвы, включая Алтуфьевский, Отрадное и Бибирево. Причем водителям не придется выезжать на Алтуфьевское шоссе, что позволит сократить время в пути на 7,5 минуты.