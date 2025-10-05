Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Путепровод между Костромской улицей и Юрловским проездом готов на 90%. Он свяжет три района на северо-востоке Москвы, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.



"Автомобилисты смогут перемещаться между районами Алтуфьевский, Отрадное и Бибирево, не выезжая при этом на Алтуфьевское шоссе. Время в пути сократится на 7,5 минуты. Также в планах запустить здесь маршруты наземного транспорта к ближайшим станциям метро", – написал он.

Специалисты уже завершили работы по гидроизоляции пролетного строения. В настоящее время они приступают к укладке асфальта.



Кроме путепровода также будет построено и реконструировано несколько километров близлежащих дорог. Специалисты сделают велодорожки и подземный пешеходный переход рядом с улицей Римского-Корсакова.



Работы планируется завершить в этом году.

Ранее в Москве началось строительство пешеходного моста между Мнёвниковской поймой и Крылатским. Сооружение соединит Островную улицу с Проектируемым проездом № 1074 и улицей Нижние Мнёвники. После реализации проекта горожане получат новую пешеходную связь между двумя районами – Хорошёво-Мнёвники и Крылатское, а также комфортный маршрут к Гребному каналу и другим спортивным объектам.

