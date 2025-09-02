Началось строительство путепровода через МЦД-2 на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Началось строительство автомобильного путепровода от улицы 8 Марта до улицы Приорова. Объект расположится над железнодорожными путями МЦД-2, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что длина путепровода составит около 450 метров, ширина – примерно 17. Он будет состоять из восьми пролетов, для движения транспорта предусмотрят по две полосы в каждом направлении.

В настоящее время ведутся работы по обустройству площадки и установке ограждений. Открытие путепровода обеспечит прямое сообщение между районами Савеловским, Аэропорт, Тимирязевским и Коптево, указал Ефимов.

Кроме того, в створе улицы Академика Ильюшина сделают подземный переход протяженностью 70 метров, который обеспечит гражданам безопасный доступ к Тимирязевскому парку и станции МЦД-2 Гражданская.

В рамках проекта также возведут и отремонтируют около трех километров дорог, установят современные остановочные павильоны, новые светофоры, сделают дополнительные наземные переходы, уточнил глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Ранее в столице стартовал капремонт Волоколамского путепровода в Покровском-Стрешневе. Он проходит над путями Рижского направления МЖД.

Рабочие уже вынесли коммуникации и установили временные опоры для будущего демонтажа сталежелезобетонного пролетного строения. Работы пройдут поочередно на каждой половине путепровода, при этом движение транспорта перекрывать не станут.