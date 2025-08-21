21 августа, 09:26Мэр Москвы
Собянин рассказал о развитии транспортной системы в Печатниках и Южнопортовом
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Для улучшения транспортной доступности в Печатниках и Южнопортовом районах построят и реконструируют 6 километров дорог, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Работы затронут участки Угрешской и Южнопортовой улиц, 2-го и 3-го Угрешского проездов. На Угрешской улице продлят существующую трамвайную линию на 900 метров и сделают пересадку на станцию МЦК Угрешская, рассказал мэр.
Помимо этого, там построят здание конечной станции наземного общественного транспорта и отстойно-разворотную площадку. Рядом с Шоссейным проездом через железнодорожные пути появится надземный пешеходный переход.
"Завершить все должны в 2028 году", – подчеркнул Собянин.
Ранее в столице открылась дорога от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. Она улучшила транспортную доступность примерно 480 тысяч человек, которые проживают в Коммунарке, Южном и Северном Бутове, снизила нагрузку на другие улицы, а также связала объекты социальной и транспортной инфраструктуры.
