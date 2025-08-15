Собянин: открыта новая дорога от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве открыта дорога от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр подчеркнул, что новая дорога улучшила транспортную доступность примерно 480 тысяч москвичей, проживающих в Коммунарке, Южном и Северном Бутове. Кроме того, она позволила снизить нагрузку на улицы Бартеневскую, Поляны и Веневскую, а также связать объекты социальной и транспортной инфраструктуры.

Глава города отметил, что всего за время работ было построено и реконструировано 5,7 километра дорог. Также были возведены съезды с основного хода магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе на улицы Поляны и Эдварда Грига.

Кроме того, специалисты сделали три подземных перехода: в районе домов № 52 и 42 по улице Поляны, дома № 6 по Бартеневской улице, а также один надземный переход – около ЖК "Белые ночи" на улице Потаповская Роща.

Вместе с тем ведется строительство финального участка – от улицы Поляны до Варшавского шоссе, отметил градоначальник. Там планируется построить и реконструировать 14 километров дорог, в том числе четыре искусственных сооружения и шесть пешеходных переходов в зоне прохождения новой магистрали.

"Трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, связывающая пять вылетных магистралей: Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, – важнейшая часть транспортного каркаса ТиНАО, а также дублер юго-западного и южного секторов МКАД. Работы планируем к завершению в 2026 году", – подчеркнул мэр.

Ранее Собянин запустил движение по транспортной развязке у станции метро "Корниловская" и улично-дорожной сети в поселке Мосрентген (ТиНАО) с выездом на Калужское шоссе.

Отмечалось, что объекты позволят транспорту совершать прямой проезд с Калужского шоссе к станциям "Корниловская" и "Тютчевская" Троицкой линии метро, а также улучшат обслуживание прилегающей территории.

