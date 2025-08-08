Сергей Собянин открыл новые дороги и развязку в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин запустил движение по транспортной развязке у станции метро "Корниловская" и улично-дорожной сети в поселке Мосрентген (ТиНАО) с выездом на Калужское шоссе.

"Готов объект?! <…> Тогда поехали", – указал мэр Москвы.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, объекты позволят транспорту совершать прямой проезд с Калужского шоссе к станциям "Корниловская" и "Тютчевская" Троицкой линии метро, а также улучшат обслуживание прилегающей территории. Таким образом, водители смогут сократить время в пути с 20 до 5 минут, а перепробег транспорта – на 2,5 километра.

Благодаря модернизации улично-дорожной сети и новому путепроводу загруженность с внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) на Калужское шоссе уменьшится на 10%, на участке улицы Адмирала Корнилова от Калужского шоссе в сторону Подмосковья – на 7%.

Ранее стало известно, что участок дублера Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов почти на 40%. Движение по его основному ходу планируется открыть в этом году.

Всего в рамках проекта будет построено более 6 километров дорог, включая участок МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево, проектируемые проезды № 7190–7100Б и № 812.