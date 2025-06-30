Собянин рассказал о развитии инфраструктуры рядом с новыми станциями метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Необходимая транспортная инфраструктура появится для новых станций Московского метрополитена. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, в районе станции "Корниловская" в настоящее время ведется строительство транспортной развязки. Ожидается, что она снизит нагрузку на район Коммунарка и Калужское шоссе.

Кроме того, специалисты возводят улично-дорожную сеть протяженность 1,8 километра, включая съезд с Калужского шоссе с путепроводом к торговому центру и съезд с Калужского шоссе с путепроводом к станции метро "Корниловская". Также около северного вестибюля "Корниловской" идут работы по строительству надземного пешеходного перехода через улицу Адмирала Корнилова.

Собянин добавил, что готовность участка составляет 90%. Все работы завершатся в III квартале 2025 года.

Также градоначальник добавил, что на станции "Потапово" для пассажиров открыта надземная крытая пешеходная галерея длиной 29 метров, которая связывает метро с остановкой транспорта на улице Александры Монаховой. По словам мэра, во время строительства "Потапово" интегрировали в существующую дорожную сеть с эстакадой, которая находится на пересечении улицы Александры Монаховой и магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Ранее сообщалось, что Собянин провел технический пуск участка Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ". Во время пуска по новому участку было организовано движение тестового мотовоза.

Троицкая линия метро возводится поэтапно. Всего эта ветка метрополитена будет иметь 17 станций и пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца в Даниловском районе до города Троицка. Ожидается, что пассажиропоток линии составит примерно 340 тысяч пассажиров в день.

