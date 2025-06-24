Кабмин предложил переименовать станцию столичного метро "Новомосковская" в "Станкин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российский кабмин предложил правительству Москвы переименовать станцию метро "Новомосковская" в "Станкин". Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Новомосковская" служит связующим звеном между Сокольнической и Троицкой линиями метрополитена в районе Коммунарка. Там также планируется строительство современного кампуса МГТУ "Станкин". Для этих целей выделено 15 гектаров земли.

Как отметили в правительстве РФ, техническое задание на строительство комплекса для 11,5 тысячи студентов должно быть готово к сентябрю.

В настоящее время "Станкин" состоит из четырех институтов – информационных технологий, социально-экономического менеджмента, производственных технологий и инжиниринга, а также цифровых интеллектуальных систем.

В его состав также входят 27 кафедр и филиал в Егорьевске. На базе университета функционируют 20 высокотехнологичных лабораторий. Всего в нем обучаются более 5 тысяч студентов, включая иностранцев из 74 стран.

Название этой станции в столице меняют не первый раз. Изначально она называлась "Коммунарка". В "Новомосковскую" ее переименовали в июле прошлого года. Изменения были связаны с тем, что новое название должно было продемонстрировать значимость первого пересадочного узла в ТиНАО.

После нововведения в столичном метрополитене обновили всю навигацию, связанную с корректировками, включая цифровые наддверные экраны и аудиоинформирование. При этом первое время на указателях при входе в метро и над дверьми в поездах были указаны сразу два названия, после чего наименование "Коммунарка" полностью исчезло.