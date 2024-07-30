Станция метро "Коммунарка" будет переименована в "Новомосковскую"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Станцию метро "Коммунарка" Сокольнической линии переименуют в "Новомосковскую". Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы. Там отметили, что данное решение принял Сергей Собянин.

В ближайшее время в столичном метрополитене обновят всю навигацию, связанную с этим изменением, включая цифровые наддверные экраны и аудиоинформирование. Так, первое время на указателях при входе в метро и над дверях в поездах будут указаны сразу два названия, но затем наименование "Коммунарка" полностью исчезнет.

В департаменте объяснили, что такие изменения связаны с тем, что название "Новомосковская" продемонстрирует значимость первого пересадочного узла в ТиНАО. Станция "Коммунарка" на Троицкой линии теперь будет расположена ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Кроме того, на станции поменяют путевые, платформенные и подвесные указатели со списком станций, где будет указана еще и станция "Потапово", а также направление к будущей пересадке между линиями. Всего планируется заменить свыше 7 тысяч элементов навигации во всем транспорте, где упоминается станция "Коммунарка".

"Чтобы пассажирам стало проще ориентироваться после изменений, мы разместим наглядные плакаты с информацией на всех станциях Сокольнической линии. Кроме того, специалисты уже подготовили навигацию для Троицкой линии", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он также добавил, что до конца года запланировано открытие станций "Потапово" Сокольнической линии и "Тютчевской" Троицкой линии.

Недавно Собянин подписал постановление о переименовании площади, расположенной вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово. Она получила название "площадь Евразии".

