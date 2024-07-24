Собянин принял решение о переименовании площади Европы в площадь Евразии

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Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

"Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии", – говорится в документе, опубликованном на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, градоначальник подписал постановление о переименовании проектируемых проездов № 7160, 7161 и 7163 в Щербинке в ТиНАО и Новотроицкого шоссе в проспект Славского, который пройдет от Калужского шоссе до границ Подольска в районе проспекта Юных Ленинцев. Общая протяженность дороги составит около 16,5 километра.

В свою очередь, безымянный объект улично-дорожной сети в Краснопахорском районе ТиНАО стал улицей Лиозновой. Новая улица протянулась от Калужского шоссе до 105-го квартала по территории кинопарка "Москино" в Красной Пахре.