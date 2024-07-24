Собянин: в Москве появятся проспект Славского и улица Лиозновой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проспект Славского и улица Лиозновой появятся в Москве. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.

В постановлении указано, что проектируемые проезды № 7160, 7161 и 7163 в Щербинке в ТиНАО получили название проспект Славского. Он назван в честь государственного деятеля, специалиста в области цветной металлургии, руководителя советской атомной промышленности и одного из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия Ефима Славского (1898–1991).

Помимо этого, в состав проспекта вошел участок улично-дорожной сети, который раньше назывался Новотроицким шоссе. Теперь проспект Славского пройдет от Калужского шоссе до границ Подольска в районе проспекта Юных Ленинцев. Общая протяженность проспекта составит порядка 16,5 километра.

Между тем улицей Лиозновой стал безымянный объект улично-дорожной сети, который находится в Краснопахорском районе ТиНАО. Улицу назвали в честь кинорежиссера, сценариста, педагога и народной артистки СССР Татьяны Лиозновой. Новая улица протянется от Калужского шоссе до 105-го квартала по территории кинопарка "Москино" в Красной Пахре.

Ранее Владимир Путин предложил присвоить имя экс-главы Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева скверу в Москве. Также российский лидер предложил столичным властям рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лебедев.

