Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 09:53

Мэр Москвы

Собянин: в Москве появятся проспект Славского и улица Лиозновой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проспект Славского и улица Лиозновой появятся в Москве. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.

В постановлении указано, что проектируемые проезды № 7160, 7161 и 7163 в Щербинке в ТиНАО получили название проспект Славского. Он назван в честь государственного деятеля, специалиста в области цветной металлургии, руководителя советской атомной промышленности и одного из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия Ефима Славского (1898–1991).

Помимо этого, в состав проспекта вошел участок улично-дорожной сети, который раньше назывался Новотроицким шоссе. Теперь проспект Славского пройдет от Калужского шоссе до границ Подольска в районе проспекта Юных Ленинцев. Общая протяженность проспекта составит порядка 16,5 километра.

Между тем улицей Лиозновой стал безымянный объект улично-дорожной сети, который находится в Краснопахорском районе ТиНАО. Улицу назвали в честь кинорежиссера, сценариста, педагога и народной артистки СССР Татьяны Лиозновой. Новая улица протянется от Калужского шоссе до 105-го квартала по территории кинопарка "Москино" в Красной Пахре.

Ранее Владимир Путин предложил присвоить имя экс-главы Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева скверу в Москве. Также российский лидер предложил столичным властям рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лебедев.

Читайте также


мэр Москвыгород
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика