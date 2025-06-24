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24 июня, 06:30

Транспорт

"Мой район. Новости": рабочие готовят к открытию станцию "ЗИЛ" Троицкой линии метро

"Мой район. Новости": рабочие готовят к открытию станцию "ЗИЛ" Троицкой линии метро

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"Мой район. Новости": станцию "ЗИЛ" в Даниловском районе готовят к открытию

Станция "ЗИЛ" Троицкой линии метро готовится к открытию. Ее архитектурное решение связано с одноименным автозаводом имени Лихачева.

На путевых стенах – эмблема автозавода, а на колонах изображены портреты бывших руководителей.

Пассажиры станции смогут перейти на одноименную платформу Московского центрального кольца, а в перспективе и на Бирюлевскую линию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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