24 июня, 06:30Транспорт
"Мой район. Новости": рабочие готовят к открытию станцию "ЗИЛ" Троицкой линии метро
Станция "ЗИЛ" Троицкой линии метро готовится к открытию. Ее архитектурное решение связано с одноименным автозаводом имени Лихачева.
На путевых стенах – эмблема автозавода, а на колонах изображены портреты бывших руководителей.
Пассажиры станции смогут перейти на одноименную платформу Московского центрального кольца, а в перспективе и на Бирюлевскую линию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.