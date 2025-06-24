"Мой район. Новости": рабочие готовят к открытию станцию "ЗИЛ" Троицкой линии метро

Станция "ЗИЛ" Троицкой линии метро готовится к открытию. Ее архитектурное решение связано с одноименным автозаводом имени Лихачева.

На путевых стенах – эмблема автозавода, а на колонах изображены портреты бывших руководителей.

Пассажиры станции смогут перейти на одноименную платформу Московского центрального кольца, а в перспективе и на Бирюлевскую линию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

