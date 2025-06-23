Бахрейн и Кувейт открыли воздушные пространства для гражданской авиации

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Бахрейн и Кувейт сняли ограничения на полеты гражданской авиации в своих воздушных пространствах, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные представительства двух стран.

Временные ограничения были введены вечером 23 июня из-за иранских ракетных ударов по военным базам США в Катаре. Сейчас воздушные гавани полностью восстановили прием и выпуск самолетов.

Ранее вооруженные силы Ирана начали военную операцию "Хорошая весть о победе" против американских военных баз в Катаре. ВС Ирана подтвердили нанесение удара по катарской базе Аль-Удейд, уточнив, что это является ответом на атаку США в отношении иранских ядерных объектов.

На фоне новых ракетных атак Росавиация обновила указания для российских авиакомпаний и призвала их не выполнять рейсы в воздушном пространстве Израиля, Ирана, Катара, Ирака и Иордании. Ограничения будут действовать до особых указаний, предположительно, до 02:59 по московскому времени 26 июня.