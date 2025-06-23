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Российская авиакомпания "Аэрофлот" выполняет рейсы в Дубай и Абу-Даби по безопасным маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

На фоне закрытия воздушного пространства некоторых стран Ближнего Востока, компания не совершает рейсы в и из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) над территориями указанных государств.

"Авиакомпания следит за ситуацией и готова оперативно вносить корректировки в расписание в случае необходимости и в целях обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

Вечером 23 июня Иран начал военную операцию "Хорошая весть о победе" против американских военных баз, расположенных в Катаре и Ираке. Как уточнила Исламская Республика, удар по катарской базе Аль-Удейд является ответом на атаку США в отношении иранских ядерных объектов.

После этого Катар, Кувейт и Бахрейн ввели запрет на использование своего воздушного пространства в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Также Международный аэропорт Дубая предупредил, что часть рейсов могут быть задержаны, перенаправлены или отменены. Изменения могут также коснуться аэропорта Аль-Мактум.

Авиакомпании Etihad Airways и Turkish Airlines внесли корректировки в расписание полетов. В частности, последний перевозчик отменил рейсы в Бахрейн, Доху, Абу-Даби, Маскат, Дубай и Кувейт.