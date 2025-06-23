Кувейт и Бахрейн временно закрыли воздушное пространство

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Бахрейн временно закрыл воздушное пространство, заявило Бахрейнское информационное агентство со ссылкой на управление гражданской авиации.

Аналогичные ограничения были введены на территории Кувейта. Запрет на использование воздушного пространства был наложен в качестве меры предосторожности. Он будет действовать до дальнейшего уведомления.

"Это решение принято в целях обеспечения максимальной безопасности на фоне последних региональных событий", – цитирует кувейтское управление авиации ТАСС.



Ранее воздушное пространство закрыл Катар. С момента объявления о запрете полетов над территориями страны ни одно воздушное судно не покинуло авиагавань в городе Доха.

Вечером 23 июня Иран начал военную операцию "Хорошая весть о победе", направленную против американских военных баз в Катаре и Ираке. Вооруженные силы Исламской Республики выпустили 10 ракет, передавали СМИ.

Журналисты также уточняли, что администрация главы США Дональда Трампа и Пентагон внимательно следят за потенциальными угрозами базе американской базе в Катаре Аль-Удейд. Вместе с тем посольство Штатов в Катаре призвало граждан США укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления.

В свою очередь, 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию масштабных ударов по местам хранения ракет и беспилотников на западе Ирана. Самолеты ударили по Центральному Ирану, уничтожив ракетные установки, "готовые к залпам в сторону израильской территории".