Фото: AP Photo/Malak Harb

Катар временно закрыл воздушное пространство в целях обеспечения безопасности для местных жителей, резидентов и гостей страны. Об этом сообщает МИД государства в социальной сети X.

"Это часть комплекса мер предосторожности, принятых в связи с развитием событий в регионе (на Ближнем Востоке. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Тем временем посольство Соединенных Штатов в Катаре призвало соотечественников укрыться в убежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления. Данную рекомендацию дипмиссия назвала "мерой предосторожности".

Согласно данным с табло аэропорта в городе Доха в Катаре, авиакомпании продолжают посадку пассажиров на рейсы, обратила внимание Ассоциация туроператоров России (АТОР). У ближайших вылетов статус last call и go to gate (последние предупреждения о посадке или сообщение о посадке на рейс).

Однако туристы сообщают об отменах рейсов в аэропорту. Кроме того, у всех рейсов начиная с 20:00 появился неопределенный статус "ожидание", а рейс в Бейрут перенесен на 07:40 24 июня.

"Рейс Qatar Airways QR 1082 стал "самым наблюдаемым" на сервисе – за ним следят сразу 33,5 тысячи человек. Рейс из Москвы QR 340 полетел в сторону Прибалтики", – говорится в сообщении АТОР.

По данным портала FlightRadar24, с момента объявления о запрете (около 19:00 по московскому времени) ни одно воздушное судно не покинуло авиагавань.

На фоне закрытия воздушного пространства Ирана российская авиакомпания "Победа" отменила часть рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) до 31 июля. В частности, не будут выполнены рейсы DP753, DP754, DP759, DP760, DP761, DP762, DP991, DP992.

Пассажиры могут оформить возврат средств самостоятельно через сайт перевозчика. Для переоформления авиабилета клиентам, вылетающим из ОАЭ, доступны два способа: бесплатный call-центр и форма обратной связи.

"Рейсы из Москвы в/из ОАЭ с вылетом до 14 июля 2025 (года. – Прим. ред.) включительно могут выполняться с облетом закрытого воздушного пространства с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Самары", – отметила пресс-служба перевозчика.

Иран закрыл воздушное пространство после эскалации конфликта с Израилем, которая произошла после удара израильской стороны по военным объектам, в том числе по заводу, где обогащали уран. В результате обострения ситуации около 10 тысяч россиян в ОАЭ столкнулись с перебоями в авиасообщении.

Затем, в ночь на 22 июня, США атаковали три ядерных объекта Ирана, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане. Как отметил президент Штатов Дональд Трамп, все объекты были уничтожены. Сразу после ударов он призвал Тегеран прекратить атаки на Израиль.