Около 10 тыс россиян столкнулись с перебоями авиарейсов в ОАЭ

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Около 10 тысяч россиян в ОАЭ столкнулись с перебоями в авиасообщении из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Дубае.

"Основная часть уже вылетела или была перенаправлена, остаются вопросы по примерно 3 тысячам человек", – уточнили дипломаты.

При этом генеральное консульство работает не только с российскими ведомствами и туристическими операторами, но и тесно взаимодействует с авиакомпаниями. Особая роль в этом деле принадлежит "Аэрофлоту", который оперативно начал вывозить россиян в обход Ирана.

"Все пассажиры авиакомпании имевшие билеты из Дубая и Абу-Даби к настоящему времени вылетели в Россию", – заявили в генконсульстве.

Кроме того, рейсы других фирм, Emirates и Etihad, работают по другим маршрутам. Полеты Flydubai возобновятся с 16 июня, а Air Arabia временно приостановила перелеты, из-за чего около 1 тысячи пассажиров ожидают подтверждения новых вылетов.

Отдельно дипломаты уделяют внимание паломникам, которые совершали хадж. Все они находятся в безопасности, также предпринимаются меры по их возвращению в страну. Всего горячая линия генконсульства каждый день принимает до 150 обращений.

Израиль в ночь на 13 июня атаковал военные и ядерные объекты Ирана. В ответ иранские власти ударили по военным объектам Израиля.

На фоне обострения ситуации Тегеран продлил отмену всех внутренних и международных воздушных рейсов до ночи 16 июня. Ранее российские дипломаты рассказывали, что среди пострадавших от ударов Тель-Авива по Ирану нет россиян.

