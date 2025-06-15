Трамп допустил посредничество Путина в конфликте Израиля и Ирана

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Президент США Дональд Трамп "открыт" для возможного посредничества Владимира Путина в конфликте между Израилем и Ираном. Об этом американский лидер заявил в интервью ABC News.

"Он готов. Он звонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом", – сказал Трамп.

При этом Вашингтон пока не вовлечен в конфликт, но может вмешаться.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя слова президента Штатов, заявил, что Москва может сыграть ключевую роль в посредничестве в конфликте Тегерана и Тель-Авива. Об этом российский политик написал на своей странице в соцсети X.

Трамп, при этом, уверен, что мир между двумя странами наступит "скоро". Об этом американский лидер высказался на своей странице в соцсети Truth Social.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 14 июня. Стороны, в частности, обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана.

Израиль в ночь на 13 июня атаковал военные и ядерные объекты Ирана, а в ответ иранские власти ударили по военным объектам Израиля.

Тегеран готов прекратить свои удары, если Тель-Авив также прекратит агрессию, отмечали в МИД Ирана. Но дипломаты заметили, что власти Израиля отвергают все соглашения по ядерной программе и не заинтересованы в переговорах и дипломатии.