Глава МИД Ирана Аракчи: Иран прекратит удары по Израилю, если он остановит агрессию

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Иран прекратит удары по Израилю, если тот прекратит агрессию против Тегерана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы защищаем себя, это самооборона. Естественно, если прекратится, мы также прекратим отвечать", – его цитирует РИА Новости.

Более того, дипломат сообщил о готовности своей страны подписать соглашение, которое подтвердит отсутствие у Ирана ядерного оружия. Он напомнил о действующем в исламской республике принципе о недопустимости использования такого оружия.

"Но если целью будет лишение Ирана его ядерных прав, то, естественно, мы не готовы к такой сделке", – подчеркнул он.

Однако Аракчи сделал акцент на позиции Израиля, согласно которой страна отвергает любые соглашения по ядерной программе Тегерана. Он назвал очевидным факт того, что израильские власти не заинтересованы в переговорах и дипломатии.

"Агрессия против Ирана в самый разгар переговоров показывает, что Израиль против переговоров любого рода", – пояснил политик.

Вместе с тем глава иранского МИД потребовал от США осуждения израильских ударов по ядерной инфраструктуре исламской республики. Он указал на необходимость выражения Штатами четкой позиции по этому поводу.

Также Аракчи добавил, что Иран получил от США через разные каналы сообщения о якобы непричастности Вашингтона к атакам Израиля.

"Как я уже говорил, мы этим заявлениям не верим", – закончил он.

В ночь на 13 июня Израиль совершил нападение на Иран, начав операцию "Восходящий лев". В результате атаки были нанесены удары по военным и ядерным объектам страны. В ходе нападения погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе начальник Генштаба ВС Мохаммад Багери, командующий ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами.

В ответ Иран запустил военную операцию, назвав ее "Правдивое обещание-3". За последние дни десятки израильских военных объектов и авиабаз подверглись ракетным ударам.

Кроме того, ночью 15 июня Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по израильскому портовому городу Хайфа. Главными целями стали нефтеперерабатывающий завод, военные объекты и предприятия по производству оружия.

По последним данным, в результате ударов пострадали более 130 человек. При этом известно, что в Бат-Яме погибли по меньшей мере шесть человек.