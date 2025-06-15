Fars: Иран нанес удар по ключевому институту Израиля в ответ на убийство физиков-ядерщиков

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Иран нанес удар по научно-исследовательскому институту имени Хаима Вейцмана, расположенного к юго-востоку от Тель-Авива, в ответ на убийство Израилем иранских физиков-ядерщиков ночью 13 июня. Об этом сообщает агентство Fars.

По данным агенства, НИИ имени Вейцмана получил повреждения в результате ударов Ирана по Израилю в ночь на воскресенье, 15 июня. На опубликованных в соцсетях и СМИ видео показано попадание иранской ракеты в институт.

НИИ имени Вейцмана считается одним из важнейших научных центров Израиля. Удар по институту может быть ответом на убийство Израилем иранских ученых-ядерщиков.

Израиль начала широкомасштабную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран. В результате этих атак погибли высокопоставленные иранские военные и физики-ядерщики, которые работали над обогащением урана в рамках мирной ядерной программы Ирана.

В ответ иранская армия начала военную операцию против Израиля под названием "Правдивое обещание-3". За последние несколько суток ракетами были атакованы десятки военных объектов и авиабаз Израиля.

Также стало известно, что Иран ночью 15 июня применил гиперзвуковую ракету для удара по израильскому портовому городу Хайфа. Главными целями стали нефтеперерабатывающий завод, военные объекты и предприятия по производству оружия.