Лавров заявил, что РФ осуждает силовую акцию Израиля

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Россия осуждает силовую акцию Израиля против исламской республики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

"<…> с российской стороны вновь подчеркнуто, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права", – говорится в сообщении МИД РФ.

По словам дипломата, Москва готова содействовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем, а также способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Ранее Владимир Путин обсудил по телефону эскалацию конфликта на Ближнем Востоке с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Глава государства выразил соболезнования властям и народу Ирана в связи с огромным количеством погибших среди мирных жителей.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев" против военных и ядерных объектов Ирана. В результате удара погибли высокопоставленные иранские офицеры, включая начальника Генштаба ВС Мохаммада Багери, командующего ПВО Голяма Али Рашида и главу КСИР Хосейна Салами.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил эти действия как преступные и разрешил ответные удары. Вскоре после этого Иран запустил операцию "Правдивое обещание-3", в рамках которой были атакованы десятки израильских военных объектов и авиабаз.

В связи с произошедшим российские власти начали эвакуацию своих граждан из Ирана.