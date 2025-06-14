The Jerusalem Post: число пострадавших при ответной атаке Ирана по Израилю выросло до 70

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Число пострадавших в Израиле после ответной атаки Ирана увеличилось минимум до 70 человек, сообщила газета The Jerusalem Post.

Еще двое погибли, уточняют журналисты.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой были нанесены ракетные удары по военным и ядерным объектам Ирана.

В результате этих атак погибли высокопоставленные военные и ученые, среди которых начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид, глава КСИР Хосейн Салами и несколько физиков-ядерщиков.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал эти действия преступными и дал разрешение вооруженным силам страны на ответные действия. В частности, по десяткам военных объектов и авиабаз Израиля были запущены ракеты в рамках операции "Правдивое обещание-3".

Во время четвертой волны атак Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что системы ПВО перехватывают цели. Местные СМИ сообщили о серии взрывов в Тель-Авиве и Иерусалиме.