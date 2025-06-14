Ynet: женщина погибла в результате атаки Ирана по территории Израиля

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В израильской больнице скончалась женщина, которая пострадала в результате ракетного удара Ирана, сообщает агентство Ynet.

По данным израильской службы скорой помощи "Маген Давид Адом", женщина пострадала в результате первой атаки, предпринятой вечером 13 июня. Также во время второй атаки Ирана по Израилю ранения получили девять человек.

Ранее СМИ сообщали о 41 пострадавшем в результате первой иранской атаки. Из них двое двое находились в критическом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести, еще 4 – в удовлетворительном состоянии, 33 человека получили легкие травмы.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня. Были атакованы военные и ядерные объекты Ирана. В результате чего погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.

В ответ Иран начал операцию под названием "Правдивое обещание-3". Сотни баллистических были направлены в сторону израильской территории. Некоторые из них попали в здание Министерства национальной безопасности Израиля. Также поражена штаб-квартира министерства в Тель-Авиве.