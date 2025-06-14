Ynet: число пострадавших после атак Ирана по Израилю выросло до 41

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Число пострадавших в Израиле в результате ракетных ударов со стороны Ирана возросло до 41, сообщает агентство Ynet.

Агентство отмечает, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести, еще 4 – в удовлетворительном состоянии, 33 человека получили легкие травмы.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня. Были атакованы военные и ядерные объекты Ирана. В результате погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.

Днем Израиль нанес очередной удар по иранским ядерным объектам и окрестностям городов Тебриз и Шираз, а также по городу Керманшах и району аэропорта Тебриза. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал ответить на израильские атаки.

В ответ Вооруженные силы Ирана начали операцию под названием "Правдивое обещание-3". Были атакованы десятки военных объектов и авиабаз.

Ранее местные СМИ сообщили о пяти пострадавших при атаках Ирана по Израилю. Всех пострадавших доставили в больницы Ихилов и Шиба в Тель-Ха-Шомере.