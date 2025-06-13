Более 50 российских артистов оказались в Тегеране на фоне эскалации конфликта

На фоне резкой эскалации конфликта между Израилем и Ираном в Тегеране находятся более 50 российских артистов – участников ансамбля танца "Лезгинка" и Большого симфонического оркестра. Как сообщает ТАСС, сейчас разрабатывается план их эвакуации. В целом в Иране и Израиле совокупно находятся не более 500 российских туристов.

Из-за закрытия воздушного пространства Ирана часть рейсов, направлявшихся в ОАЭ, была перенаправлена в аэропорты стран СНГ. По данным Российского союза туриндустрии, аннулировано около 30–40 туров. При этом ситуация в Египте, где сейчас отдыхают порядка 60 тысяч россиян, остается стабильной.

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