Посольство РФ в Египте призвало туристов к осторожности

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Российское посольство в Египте призвало туристов, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, соблюдать повышенную осторожность после израильского удара по Ирану. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале диппредставительства.

"В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 километров, а от некоторых египетских населенных пунктов – еще меньше, просим вас соблюдать повышенную осторожность на фоне израильской ракетной атаки против Ирана, совершенной 13 июня, и предполагаемых ответных действий", – говорится в публикации.

Россиянам, которые только собираются отправиться в Шарм-эш-Шейх, посольство рекомендовало внимательно следить за обстановкой в регионе и оценивать риски на территориях, расположенных близко в Израилю.

Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" изменила расписание некоторых рейсов из-за закрытия воздушного пространства Ирана. В частности, отменены перелеты между Москвой и Тегераном. Рейсы в/из Дубая, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале будут проходить в обход иранского государства через воздушное пространство Пакистана.

Израиль нанес удары по Ирану в ночь на 13 июня. Целью оказались иранские физики-ядерщики и объект по обогащению урана в Натанзе.

В результате атаки погибли командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами и другие военнослужащие. Также сообщалось о гибели ученых. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал преступлением израильские удары и пообещал дать жесткий ответ.