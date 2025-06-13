Иран подтвердил гибель командующего КСИР в результате ударов Израиля

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя КСИР.

В своем послании КСИР также заявил о гибели других военнослужащих и пообещал вскоре оповестить население страны об ответных мерах Израилю.

Власти Ирана подтвердили, что Израиль нанес удары по жилым районам, в том числе домам в Тегеране, где проживали иранские высокопоставленные военные и чиновники.

Израиль нанес ракетные удары по территории Ирана в ночь на пятницу, 13 июня. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что иранские ведущие физики-ядерщики и объект по обогащению урана в Натанзе были среди целей ударов ВВС Израиля по стране.

Позже в СМИ появилась информация, что командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хосейн Салами и несколько высокопоставленных офицеров могли погибнуть в результате ночных ударов. Также поступала информация о гибели иранских физиков-ядерщиков.