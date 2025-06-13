Tasnim: командующий КСИР мог погибнуть в результате удара Израиля

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Командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хосейн Салами и несколько высокопоставленных офицеров КСИР могли погибнуть в результате ночных ударов Израиля, сообщает агентство Tasnim.

Также поступает информация о погибли иранских физиков-ядерщиков: главы Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.

ВВС Израиля нанесли ракетный удар с воздуха по территории Ирана в ночь на пятницу, 13 июня. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал его "превентивным".

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что вооруженные силы страны нанесли удар "в сердце" иранской программы ядерного обогащения и его ядерной оружейной программы. Был атакован главный объект Ирана по обогащению в Натанзе и ведущие физики-ядерщики, работавшие над иранской бомбой.