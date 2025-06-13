Представитель ЦАХАЛ Дефрин: Израиль использовал 200 самолетов для ударов по Ирану

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Израиль для ударов по Ирану задействовал 200 самолетов, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны страны (ЦАХАЛ) бригадного генерала Эффи Дефрина.

По его словам, в ходе атаки израильские военные сбросили свыше 330 боеприпасов.

Кроме того, отметил Дефрин, Иран за последние несколько часов запустил по Израилю более 100 БПЛА. ЦАХАЛ уже работает над их ликвидацией, подчеркнул генерал.

Израиль нанес ракетные удары по Ирану в ночь на 13 июня. Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху отмечал, что среди целей ударов были иранские ведущие физики-ядерщики и объект по обогащению урана в Натанзе.

СМИ писали, что в результате атаки погибли ученые. В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами и других военнослужащих.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал преступлением израильские удары по иранской территории и пообещал дать жесткий ответ.