Хуситы заявили о новом ударе по аэропорту в Тель-Авиве

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Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" заявили о проведении новой атаки на аэропорт Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа.

По его данным, по авиагавани были выпущены две баллистические ракеты. Утверждается, что одна из них попала по территории аэропорта.

Прошлая атака хуситов на Бен-Гурион прошла 5 июня. Тогда Сариа отметил, что операцию провели с помощью двух беспилотников класса "Яффо", которые достигли своей цели.

Еще один удар по аэропорту мятежники нанесли в ночь на 3 июня. Для атаки хуситы использовали баллистическую ракету типа "Зульфикар".