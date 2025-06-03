Хуситы ударили ракетой по аэропорту Тель-Авива

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Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" заявили, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов Яхью Сариа.

По словам военнослужащего, удар был нанесен с использованием баллистической ракеты типа "Зульфикар".

В конце мая хуситы вновь атаковали аэропорт Бен-Гурион, выпустив по нему гиперзвуковую баллистическую ракету. Снаряд достиг своей цели, в результате чего воздушная гавань временно прекратила свою работу.

Ранее представители "Ансар Аллах" заявили, что установят морскую блокаду порта Хайфа на северо-западе Израиля. Данное решение является ответом на эскалацию жестокой агрессии со стороны Израиля.