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03 июня, 03:48

Происшествия

Хуситы ударили ракетой по аэропорту Тель-Авива

Фото: 123RF/hamara

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" заявили, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов Яхью Сариа.

По словам военнослужащего, удар был нанесен с использованием баллистической ракеты типа "Зульфикар".

В конце мая хуситы вновь атаковали аэропорт Бен-Гурион, выпустив по нему гиперзвуковую баллистическую ракету. Снаряд достиг своей цели, в результате чего воздушная гавань временно прекратила свою работу.

Ранее представители "Ансар Аллах" заявили, что установят морскую блокаду порта Хайфа на северо-западе Израиля. Данное решение является ответом на эскалацию жестокой агрессии со стороны Израиля.

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