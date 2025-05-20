Хуситы заявили о морской блокаде израильского порта Хайфа

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Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" заявили, что установят морскую блокаду порта Хайфа на северо-западе Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов Яхью Сариа.

Он уточнил, что работа порта будет заблокирована обстрелами и препятствованием захода туда судов. Данное решение является ответом на эскалацию жестокой агрессии со стороны Израиля, заявил представитель вооруженных сил хуситов.

Ранее хуситы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Уточнялось, что удар был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой.

В свою очередь, израильская армия несколько дней спустя атаковала порт Рас-Иса на западе Йемена. В частности, авиация ЦАХАЛ нанесла удары по порту в районе Ас-Салиф.