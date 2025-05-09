Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

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Сторонники мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

"Ракетные войска <...> провели военную операцию, атаковав аэропорт Лод, известный в Израиле как Бен-Гурион, в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив. – Прим. ред.)", – сообщил Сариа.

По его словам, удар был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой.

Ранее армия обороны Израиля призвала всех покинуть международный аэропорт Саны и прилегающие к нему территории. Спустя время израильские ВВС атаковали воздушную гавань.

В результате ударов аэропорт был полностью разрушен. Также уничтожен основной пассажирский терминал и все технические помещения, передавали СМИ.

По данным журналистов, израильская авиация нанесла удары по минимум 3 электростанциям в регионе. Повреждения привели к отключению электричества в Сане и окрестностях города.