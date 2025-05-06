Al Arabiya: в Сане наблюдается массовое отключение электроэнергии после ударов Израиля

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Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в столице Йемена Сане, которая находится под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах", после ударов со стороны Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным СМИ, израильская авиация нанесла удары по минимум трем электростанциям в столичном регионе. Повреждения привели к отключению электричества в Сане и окрестностях города.

Ранее, 4 мая, Йемен выпустил в сторону Израиля ракету, которая упала на территории аэропорта имени Бен-Гуриона. В результате пострадали восемь человек, их доставили в медучреждения.

Днем 6 мая Армия обороны Израиля призвала всех покинуть международный аэропорт Саны и прилегающие к нему территории. Спустя время израильские ВВС атаковали воздушную гавань.

Как утверждали журналисты, аэропорт оказался полностью разрушен. Кроме того, уничтожен основной пассажирский терминал и все технические помещения.