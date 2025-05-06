Израиль разрушил международный аэропорт в столице Йемена

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Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по территории Йемена. Под атакой оказался международный аэропорт столицы страны Саны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии еврейского государства.

По ее данным, целью ударов были объекты мятежного движения "Ансар Аллах".

"Некоторое время назад ВВС Израиля атаковали и уничтожили инфраструктуру террористической организации хуситов в районе центрального аэропорта Саны, что привело к полной остановке его работы, после того как террористическая организация хуситов обстреляла аэропорт Бен-Гурион", – говорится в сообщении.

При этом, по информации телеканала Al Yemen, аэропорт Саны оказался полностью разрушен. Кроме того, армия Израиля уничтожила основной пассажирский терминал и все технические помещения. В результате обстрела также были ликвидированы все гражданские самолеты.

Помимо аэропорта, под удары попали несколько электростанций и цементный завод.

Выпущенная 4 мая из Йемена ракета упала на территории израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. В результате на полчаса была приостановлена работа воздушной гавани. Кроме того, пострадали восемь человек. Их госпитализировали.

В ответ на это глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "семикратным ударом" по тем, кто атакует еврейское государство.

