Al Masirah: США и Израиль нанесли удары по цементному заводу в Йемене

Фото: телеграм-канал Baza

Американские и израильские военные самолеты нанесли удары по цементному заводу "Баджель", расположенному в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена, передает RT со ссылкой на телеканал Al Masirah.

Как сообщает агентство SABA со ссылкой на министерство здравоохранения хуситов из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" в результате атаки на завод получили ранения как минимум 21 человек.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточняет, что в атаке участвовали 20 израильских истребителей. Всего они сбросили 50 боеприпасов на завод и другие объекты хуситов.

При этом, саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на Пентагон подчеркивает, что Вооруженные силы Соединенных Штатов не участвовали в операции Израиля.

Кроме того, в результате массированных ударов по провинции Эль-Ходейда был вынужден приостановить свою работу йеменский торговый порт Ходейда.

"После ударов все операции в порту приостановлены. Сроки возобновления работы будут зависеть от масштаба разрушений портовой инфраструктуры, который предстоит оценить в ближайшие дни", – рассказал источник ТАСС.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать боевые действия против хуситов из "Ансар Аллах", чтобы прекратить их военные операции против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.

В середине апреля американскому авиаудару подвергся расположенный на побережье Красного моря в провинции Эль-Ходейда порт Рас-Иса, где находится нефтеналивной терминал. ВВС США совершили не менее 14 налетов, в результате которых в порту возник сильный пожар.

В результате этих ударов погибли по меньшей мере 58 человек, еще более 125 пострадали. По информации Минздрава, большинство из погибших и раненых были работниками этого порта.