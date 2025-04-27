Раненых российских моряков в Йемене перевели на лечение в больницу Саны

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Три российских моряка, которые получили ранения в результате американских атак по порту на западе Йемена, были перевезены на лечение в Сану. Об этом РИА Новости рассказал представитель экипажа нефтяного танкера Seven Pearls.

При этом, как заявил представитель экипажа Seven Pearls, администрация порта пока не дает согласие на выход танкера.

"Сегодня мы отошли от причала под предлогом, что нам нужна передышка, что дальше будет – мы не знаем", – уточнил моряк.

Он добавил, что пока у них есть еда, вода и лекарства. Однако члены экипажа уже деморализованы и напуганы из-за возможных ударов со стороны США.

Кроме того, в экипаж входили россияне, у которых имеются хронические заболевания. Например, у одного из моряков удалена щитовидка, поэтому его состояние характеризуется как нестабильное. По словам представителя экипажа Seven Pearls, моряку нужно провести обследование, а для этого необходимо вернуться в РФ.

"Мы уже не работники. Мы просто хотим вернуться домой к своим семьям", – заключил моряк.

15 марта американский лидер Дональд Трамп приказал военным начать боевые действия против хуситов из "Ансар Аллах", чтобы предотвратить их боевые действия против американских и иных кораблей, самолетов и БПЛА.

Спустя время американские военные атаковали порт Рас-Иса, расположенный на побережье Красного моря в провинции Эль-Ходейда. Там находится нефтеналивной терминал, поэтому из-за произошедшего возник пожар.

В результате погибли не менее 58 человек, еще более 125 граждан были ранены. В число пострадавших вошли также три моряка из России. Их спасла служба береговой охраны Йемена.

