Хуситы атаковали два военных объекта в районе Тель-Авива

Фото: 123RF/tsuneo

Йеменские хуситы из мятежного шиитского движения "Ансар Аллах" ударили по двум военным объектам в районе израильского Тель-Авива. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на военного представителя хуситов Яхью Сариа.

Он уточнил, что военная операция проводилась при помощи беспилотников. Информация о последствиях атаки пока не приводится.

Ранее хуситы заявили, что атаковали военные суда в Красном море, в том числе судно обеспечения американского авианосца Harry Truman. Удары наносились с использованием ракет и беспилотников. Также они атаковали баллистической ракетой корабль снабжения, входящий в авианосную группу.

По информации СМИ, противники мятежников-хуситов в Йемене готовят сухопутную военную операцию, поддержку которой могут оказать Саудовская Аравия и США. Наступление готовится с юга и востока. Кроме того, атаки планируются вдоль побережья Йемена.