CNN: Против хуситов в Йемене готовится сухопутная операция

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Противники мятежников-хуситов в Йемене готовят сухопутную военную операцию, поддержку которой могут оказать Саудовская Аравия и США, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Собеседники журналистов рассказали, что наступление готовится с юга и востока. Кроме того, атаки планируются вдоль побережья Йемена. Тем не менее сроки операции на данный момент не определены.

При этом уточняется, что американские военные, которые поддерживают противоборствующие хуситам группировки, не собираются привлекать к операции армию США. Исключением могут стать только "горстки спецназа". Однако Штаты будут поддерживать операцию бомбардировками.

Вместе с тем опрошенные телеканалом аналитики поделились предположением о том, принудить хуситов к миру будет "очень и очень сложно".

В феврале прошлого года США и союзники нанесли авиаудары по 8 подземным позициям хуситов в Йемене. Целями атак стали объекты, связанные с подземными складами хуситов, хранилищем ракет, БПЛА, системами ПРО, радарами и вертолетом.

