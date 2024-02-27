Британия ввела новые санкции против КСИР и йеменских хуситов

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Британская сторона ввела новые санкции против КСИР (Корпус стражей исламской революции) и йеменских хуситов "Ансар Аллах". Об этом сообщается на сайте МИД королевства.

В черном списке оказались заместитель командующего КСИР Мухаммад Реза Фаллахзаде, Саид Ахмед Мухаммед аль-Джамаль, предположительно, отвечающий за финансирование хуситов Ираном, а также "замглавы МВД" хуситов Али Хусейн Бадреддин аль-Хуси.

Помимо этого, под ограничения подпали три подразделения КСИР.

В декабре прошлого года Великобритания и Штаты утвердили ограничения в отношении командующего силами специального назначения Аль-Кудс иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаила Каани.

В координации с Вашингтоном первый пакет санкций в рамках нового режима был введен также против палестинского подразделения Аль-Кудс, его командующего Мохаммада Сайед Изади и еще трех членов группировки, уточнили в британском правительстве.

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