Йеменские хуситы заявили об использовании 50 ракет и 200 БПЛА для атак в Красном море

Фото: Indian Navy via AP

Йеменские хуситы с ноября 2023 года использовали более 50 крылатых и баллистических ракет, а также 200 беспилотных летательных аппаратов для атак на коммерческие и военные корабли в водах Красного моря и Аденского залива.

Об этом рассказал лидер мятежного движения "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси в обращении к своим сторонникам, которое транслировалось по принадлежащему хуситам телеканалу Al Masirah.

До этого, 24 января, мятежники-хуситы заявили о проведении военной операции против американских военных кораблей в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, так как те обеспечивали защиту двум коммерческим судам США, заявлял представитель движения.

Он также утверждал, что столкновение продолжалось более двух часов, а несколько баллистических ракет достигли целей, несмотря на попытки их перехвата.

Ранее американские военные уничтожили две противокорабельные ракеты на подконтрольных хуситам территориях. В заявлении Центрального командования Вооруженных сил США указывается, что удар был нанесен 24 января, примерно в 02:30.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.