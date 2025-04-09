РИА Новости: авиация США нанесла удары по объектам телефонной сети в Йемене

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Авиация США нанесла несколько ударов по объектам сети телефонной связи в центральном Йемене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По его информации, четыре авиаудара были зафиксированы в Джебаль-эш-Шамхи, в районе Бадан провинции Ибб.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать боевые действия против хуситов из "Ансар Аллах", чтобы прекратить их военные операции против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.

СМИ писали, что противники мятежников-хуситов в Йемене готовят сухопутную военную операцию, поддержку которой могут оказать Саудовская Аравия и США. Наступление готовится с юга и востока. Кроме того, атаки планируются вдоль побережья Йемена.