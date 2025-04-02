Пентагон заявил, что США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке

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США усиливают военное присутствие в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM), в том числе на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

"Министр (обороны США Пит Хегсет. – Прим. ред.) также распорядился направить дополнительные эскадрильи и другие воздушные силы, чтобы усилить нашу обороноспособность", – приводит его слова РИА Новости.

В Пентагоне подчеркнули, что США и их партнеры готовы ответить на любые попытки дестабилизировать ситуацию.

Президент США Дональд Трамп 15 марта приказал военным начать боевые действия против хуситов, чтобы прекратить их "мощную кампанию" пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.

Количество погибших в результате ударов армии США по территории Йемена достигло 53 человек. Хуситы, в свою очередь, заявили, что американские военные наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре, а не по военным объектам.

