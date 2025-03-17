Число жертв авиаударов США по Йемену увеличилось до 53

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Количество погибших в результате ударов армии США по территории Йемена, контролируемой мятежным движением "Ансар Аллах", достигло 53 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Минздрава в правительстве хуситов Аниса аль-Асбахи.

Кроме того, еще как минимум 98 человек получили ранения различной степени тяжести.

15 марта президент США Дональд Трамп приказал американским военным начать боевые действия против хуситов. Войска США нанесли удары по нескольким йеменским городам и провинциям.

Хуситы заявили, что американские военные наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре, а не по военным объектам. К примеру, в Сане удары пришлись по густонаселенному жилому району.

Представители движения "Ансар Аллах" заверили, что авиационные удары США по территории Йемена не останутся без ответа. Силы йеменских хуситов выразили готовность противостоять "эскалацией на эскалацию".