Йеменские хуситы вновь атаковали американские военные корабли в Красном море

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Военные суда в Красном море, в том числе судно обеспечения американского авианосца Harry Truman, были атакованы шиитским движением "Ансар Аллах" (йеменские хуситы). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя хуситов Яхья Сариа.

Вооруженные силы хуситов нанесли удары по кораблям в северной части Красного моря с использованием ракет и беспилотников. Также они атаковали баллистической ракетой корабль снабжения, входящий в авианосную группу.

По словам представителя движения, удары по американским кораблям продолжались на протяжении нескольких часов и якобы предотвратили атаки ВС США на подконтрольные "Ансар Аллах" регионы Йемена.

Ранее, 15 марта, президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным начать боевые действия против хуситов из "Ансар Аллах", чтобы прекратить их военные операции против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.

В ответ на это хуситы усилили атаки на корабли США в Красном море и инфраструктуру Израиля. Так, 25 марта были нанесены ракетные удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.