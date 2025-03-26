Хуситы вновь атаковали военные корабли США в Красном море

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Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" заявили об очередной атаке на несколько военных кораблей США в Красном море во главе с авианосцем USS Harry Truman. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военного представителя движения Яхью Сариа.

По его словам, операция против американских кораблей длилась несколько часов. Она была проведена совместными усилиями ракетных войск, морских сил и сил беспилотных систем.

Кроме того, хуситы совершили атаку при помощи беспилотников по израильским военным целям в районе Тель-Авива.

Президент США Дональд Трамп 15 марта приказал военным начать боевые действия против хуситов, чтобы прекратить их "мощную кампанию" пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.

В движении "Ансар Аллах", в свою очередь, заявили, что американские военные наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре, а не по военным объектам. Количество погибших в результате ударов армии США по территории Йемена достигло 53 человек.