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Президент США Дональд Трамп назвал несущественным сбоем утечку данных об ударах по Йемену из закрытого чата чиновников в Signal, передает телеканал NBC.

Американский лидер также отметил, что сохраняет доверие к помощнику по нацбезопасности Майку Уолтцу.

"Майкл Уолтц извлек урок, и он хороший человек", – сказал Трамп.

По его словам, произошедшее – единственный сбой за два месяца, который не оказал существенного влияния на ситуацию. Присутствие журналиста Джеффри Голдберга в чате никак не повлияло на успешность ударов, добавил президент США.

Немногим ранее Трамп заявлял, что ничего не знает о публикации журнала Atlantic.

Скандал из-за утечки данных об ударах по Йемену из закрытого чата американских чиновников произошел после публикации в журнале Atlantic. Редактор издания Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой сообщил, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя "Майка Уолтца". Позже журналист получил уведомление о включении в групповой чат с названием "Хуситы малая группа". В чате, как утверждает Голдберг, пользователь Пит Хегсет опубликовал сообщение с подробностями предстоящих ударов по хуситам.

В ответ на эту публикацию шеф Пентагона Пит Хегсет опроверг сообщения СМИ об утечке данных по ударам американских военных в Йемене. Скандал также прокомментировал американский бизнесмен Илон Маск. По его словам, "лучшее место, где можно спрятать труп, – это вторая страница журнала The Atlantic, потому что до нее никто никогда не дочитывает".

Позже СМИ допустили отставку Уолтца после случая с чатом о хуситах в Signal. Как рассказал один из чиновников, половина сотрудников администрации говорят, что Уолтц "никогда не выживет или не должен выжить".