Глава Пентагона Хегсет опроверг информацию об утечке данных по ударам в Йемене

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Шеф Пентагона Пит Хегсет опроверг сообщения СМИ об утечке секретных данных по ударам военных США в Йемене. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Американские издания утверждали, что Хегсет случайно включил главного редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга в групповой чат, в котором обсуждались удары по хуситам из мятежного движения "Ансар Аллах".

"Никто не отправлял военные планы, и это все, что я могу сказать по этому поводу", – заявил Хегсет.

Ранее СМИ также сообщали, что Пентагон проведет для главы департамента эффективности госуправления США Илона Маска брифинг, посвященный сверхсекретным планам действий страны на случай потенциального военного конфликта с Китаем.

Позже Хегсет подтвердил встречу с Маском в Пентагоне, однако опроверг сообщения о проведении сверхсекретного брифинга о войне с Китаем. По словам чиновника, Маск присутствовал на неформальной встрече, посвященной "инновациям, эффективности и более разумному производству".