NYT: Пентагон ознакомит Маска со сверхсекретными планами на случай конфликта с КНР

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Пентагон в пятницу, 21 марта, проведет для главы департамента эффективности госуправления США Илона Маска брифинг, посвященный сверхсекретным планам действий Штатов на случай потенциального военного конфликта с Китаем. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает газета New York Times.

"Военные планы Пентагона <...> являются одними из самых тщательно охраняемых военных тайн <...> Сверхсекретный брифинг, который будет посвящен планам войны с Китаем, состоит из 20–30 слайдов", – говорится в публикации издания.

По данным собеседников газеты, подробную информацию об этих планах Маску представят министр обороны США Пит Хегсет, исполняющий обязанности главы объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди и командующий Индо-Тихоокеанским командованием ВС США адмирал Сэмюэл Папаро.

Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что слова главы Пентагона Хегсета о готовности США к военному конфликту с Китаем вызывают конфронтацию и могут привести к противостоянию, в котором не будет победителей.

Представитель МИД от лица Китая призвал Штаты отказаться от "гегемонистской логики" в отношениях с Пекином и не использовать подход холодной войны в двусторонних отношениях.